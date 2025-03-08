6 Şubat Depreminde kızını, eşini ve kız kardeşini kaybeden Aysel Yaprak, iki kızı ve açtığı giyim kursu ile hayata yeniden tutundu.

Halk Eğitim Merkezi’nde Ücretli Usta Öğretici olan Aysel Yaprak, 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman Ali Taşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın yıkılmasıyla enkazda kaldı. Kendisi ve 11 yaşındaki Meryem ve 13 yaşındaki Fehime Ecrin, aynı gün canlı olarak enkazdan çıktı. Ancak eşi Yusuf (44) ve 5 yaşındaki kızı Amine’nin cenazesine 8 Şubat’ta ulaşılabildi. Aysel Yaprak, ayrıca kız kardeşi Hatun Gürkan’ı da kaybetti.

Depremde büyük acılar yaşayan Aysel Yaprak, kayıplarının verdiği acıyla baş edebilmek ve hayatta kalan çocuklarıyla ilgilenebilmek için psikolojik tedavi gördü.

Bir süre sonra Halk Eğitim Merkezi’ne giyim kursu açmak istediğini iletti. Altınşehir Mahallesinde bulunan K4 Konteyner kentte kurs açan Aysel Yaprak, kendisi gibi acıları olan kadınlara kurs vermeye başladı. Kursta kadınlara destek veren Aysel Yaprak, kendisi de o kadınlara bir şeyler öğreterek hayata tutundu. Hayatta kalan iki kızı ve açılan kurs ile hayata yeniden bağlanan Aysel Yaprak, 8 Mart dünya Kadınlar Gününde diğer kadınlara örnek güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

Burada konuşan Kursiyer Seval Ocak, "Aysel hoca evladını kaybetti, eşini kaybetti bu büyük bir acı. Ama buna rağmen hayatta kalmaya tutunmaya çalışıyor. Çünkü iki kızı var geride. Onlar için güçlü olmak zorunda yani. Evet güçlü bir kadın, örnek alıyoruz biz kendimize onu" dedi.

Daha sonra konuşan kursiyerlerden Funda Hamurcu, "Acısı çok büyük onun. Eşini kaybetti, çocuğunu kaybetti ona rağmen her gün pozitif enerjiyle geliyor. Pozitif enerjiyle yaklaşıyor, bizi motive ediyor. Bizim ona destek olacağımıza o daha çok bize destek oluyor. Onun sayesinde biz bu zorlu süreci atlattık" sözlerini kullandı.

Her şeye rağmen ayakta dimdik durduğunu söyleyen Aysel Yaprak, "Yani her şeyin adı konur ama evlat acısı gerçekten çok zor. Ama yine de Rabbime hamdolsun, iki kızımı bana bağışladı. Onlara tutundum. Hani herkes diyor ya, ‘Aysel çok güçlüsün, dirayetlisin’ benim tutunma sebebim onlar. Çünkü onlar benimle varlar. Asla isyan etmedim. Bizi izleyen arkadaşlar belki benim durumumda, benden daha kötü durumda olan insanlar var. Bu deprem çok büyük bir depremdi. 11 ilimiz sarsıldı. Kayılarımız çok oldu, ailece giden oldu. Anne babasını kaybedenler oldu. Ama şuradan şunu söyleyeyim ki asla isyan etmesinler. Rabbim verdi, Rabbim aldı, nasibi olan çıktı, nasibi olmayan çıkmadı. Ben Adıyaman Halk Eğitime bağlı usta öğreticilik yapıyorum, oraya bağlı çalışıyorum. Moral motivasyon anlamında beni güçlü tutan, çok büyük bir etken oldu orası bana. Çünkü aynı acıları paylaştığım insanlarla ordaydım. Ben onlara moral oldum, onlar bana moral oldu. Çok güzel tutunduk yani. O yüzden ben bıraktım psikoterapiyi bıraktım. Kızlarım benim en büyük desteğim. Şubat ayı benim hayatımın dönüm noktası oldu. Benim için çok önemli. En güzel şeyleri de o ayda yaşadım, en acı şeyleri de o ayda yaşadım. Benim üçüncü günü 8 Şubat kızımla eşimi depremden çıkarttığım gün benim evlilik yıldönümümdü. Şubat ayı, 11 Şubat benim kızımın doğum günüydü büyük kızımın. 12 Şubat vefat eden kız kardeşimin doğum günüydü. Diyorum ya düğünümün, eşimin en mutlu günümü yaşadığım ayda o aydı, onu kaybettiğim ayda o aydı" diye konuştu.