2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatili başlarken, şu günlerde özellikle 24 saatin 8 saatini sosyal medyada geçiren öğrencilerin sınav adına çok başarı elde edemediklerine dikkat çeken uzmanlar, öğrencilere ’tatil günlerini fırsata dönüştürün’ uyarısında bulundu.

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girerken, uzmanlar tatil günlerinin iyi değerlendirilmesini gerektiğini vurguladı. Tatilin saatlerce bilgisayar başında oyun oynamak olmadığının altını çizen uzmanlar, öğrencilerin sosyal medyaya sınırlı bir vakit ayırmalarının tatil sonrası için önemli olduğunu hatırlattı. Öğrencilerin yarıyıl tatilini fırsata çevirebileceklerine dikkat çeken Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, “Yarıyıl tatiline bakarken öğrencileri 2 grupta değerlendirmek gerekiyor. Birinci grupta YKS ve LGS öğrencileri, diğer gruptaki öğrenciler ise sınava hazırlık telaşı olmayan öğrenciler. Yarıyıl tatiline baktığımız zaman öğrenciler tatili fırsata çevirebilirler. Eylül ayından bu yana yoğun bir şekilde sınava hazırlanan hem LGS hem de YKS öğrencileri için tatil eksiklerin giderilmesi için büyük bir fırsattır. Birçok öğrencinin tatil sonrasında eksikleri kapatılmış olarak ikinci yarıyıla başlamış olmaları sınava hazırlık döneminde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu öğrenciler yarıyıl tatilinde neler yapmalı dersek, öncelikle birinci dönemin güzel bir analizi yapılmalı, eksik konular ve bu konular üzerindeki çalışmalar arttırılmalı, bolca tarama ve deneme sınavları yapılarak sınav egzersizi önceden planlanmış olmalı. Tabii hem öğrenciler için hem de veliler için dijitalden uzak durmak çok büyük önem taşıyor. Öğrencilerin tatilde dijital dünyadan uzak durmaları gerekiyor. Dijital tehlike öğrencilerin sınav sürecindeki en büyük şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi. Tatil demek gün boyunca gece yarılarına kadar ekran başında bilgisayar oyunlarıyla sosyal medyada vakit geçirmek değildir. Bu nedenle sınav öğrencilerinin mutlaka günü planlamaları gerekiyor. Bu planlama içerisinde hem ders çalışmalarına hem de dinlenmelerine vakit ayırmaları gerekiyor” dedi.

“24 saatin 8 saatini sosyal medyada geçiren öğrenciler sınav adına çok iyi şeyler yapamıyor”

Zamanı iyi değerlendiren öğrencilerin sınav sonunda iyi bir başarı elde ettiklerinin altını çizen Aladağ, “Bu dönemdeki yapılan çalışma haziran ayında yapılacak olan sınavlarda büyük bir avantajı ortaya koyacaktır. Bu nedenle öğrencilerin en az günün yarısında dersle meşgul olmaları gerekmektedir. Dijital dünya öğrenciler için en büyük tuzaktır. Öğrencilerin ekranda kaldıkları süreye baktığımız zaman 7-8 saate kadar sosyal medyada kaldığını görebiliyoruz. 24 saatin 8 saatini sosyal medyada geçiren öğrencilerin sınav adına çok iyi şeyler yapmadıklarını söyleyebiliriz. Bu nedenle öğrencilerin mutlaka hem ders hem de dinlenmeye fırsat vermeleri gerekiyor. Öğrencilerin ders dışında açık hava yürüyüşleri, sosyal faaliyetler, akraba ziyaretleri gibi sosyal sorumluluk projeleri almalarında son derece fayda vardır. Akranlarıyla bir arada olan öğrencilerin sınav motivasyonunu çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu süreçte dersle sınavla ilgili konuşmaktan kaçınmaları gerekiyor. Çünkü öğrenciler zaten hem kurslarda hem de okullarda sınavla ilgili konuşmalara çokça fazla maruz kalıyor. Bu tatil süresince öğrencilerin biraz uzak durmaları gerekiyor ama ders çalışmalarını da engellememeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Anne ve babalar çocuklara örnek olmalı”

Tatil sürecinde anne ve babalara da önemli görev düştüğüne değinen Aladağ, “Anne ve babaların öğüt vermekten çok örnek olmaları gerekiyor. Anne ve babalar telefonlarını eline alıp akşam saatlerine, gece yarılarına kadar sosyal medyada kaldıkları vakit öğrencileri de onları bir anlamda model alacaktır. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarda bu dönemde kitap okumaları, sportif faaliyetler yapmaları, onların küçük de olsa minik ödevlendirmelerle kendini geliştirmelerine fırsat sağlayabiliriz” diye konuştu.