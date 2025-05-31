Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek YKS’ye yalnızca 20 gün kaldı. Zamanın hızla aktığı bu son düzlüğe ilişkin, Uzman Psikolojik Danışman Elif Ünal, dikkatle hazırlanmış bir rehberle öğrencilere seslendi. Ünal, bu dönemin yalnızca bilgi değil; aynı zamanda psikolojik dayanıklılık, bilişsel farkındalık ve alışkanlık yönetimi süreci olduğuna dikkat çekti.

Sınava haftalar kala öğrencilerin yeni konular öğrenmek yerine, bilgilerini pekiştirmeye odaklanmaları gerektiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Uzman Psikolojik Danışman Elif Ünal, "Bilişsel psikolojiye göre tekrar, bilginin uzun süreli belleğe aktarılması için şart. Artık öğrenmeyi değil, hatırlamayı güçlendirme zamanı" diyerek özellikle deneme sınavlarının günlük rutine eklenmesini tavsiye etti.

‘Retrieval practice’ gibi tekniklerin, bilgiyi pasif okumadan çok daha etkili hale getirdiğini de ayrıca vurgulayan Ünal, tekrarın önemine dikkat çekti.

"Yanlışlar başarısızlık değil, öğrenme fırsatıdır"

Sınav hazırlığında yapılan hataların iyi analiz edilmesinin başarıyı artırdığını belirten Ünal, metabilişsel farkındalığın yani kişinin kendi öğrenme sürecini fark edebilme becerisinin önemine dikkat çekti:

"Bir soruda neden hata yaptığını fark eden öğrenci, sadece doğruyu öğrenmiş olmaz, bir daha o yanlışı yapmama becerisi de kazanır. Bu süreçte yanlışları not etmek ve hangi konuyla ilgili olduklarını takip etmek, öğrenmenin en verimli yollarından biridir."

"Uyku ve beslenme sadece fiziksel değil, bilişsel bir ihtiyaç"

Ünal, özellikle sınav sürecine yaklaşırken kaliteli uykunun ve dengeli beslenmenin zihinsel performans üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Omega-3, B vitaminleri ve kompleks karbonhidratların beyin fonksiyonlarını desteklediğini; yetersiz uykunun ise dikkat, karar verme ve hızlı düşünme becerilerini zayıflattığını hatırlattı.

"Kaygı, dozunda olduğunda motive edici bir güçtür"

Sınav kaygısının tamamen ortadan kaldırılması gereken bir şey değil, doğru yönetilmesi gereken doğal bir süreç olduğunu belirten Ünal, derin nefes egzersizleri, olumlu iç konuşmalar ve zihinsel tekrarların bu süreçte etkili araçlar olduğunu aktardı. Ayrıca, öğrencilerin kendilerine karşı daha anlayışlı ve şefkatli olmaları gerektiğini de vurgulayarak "Bu sadece bir sınav değil; bu, öğrencilerin azmini, emeğini ve inancını temsil eden bir durak" dedi.

Sınav maratonundaki tüm adaylara başarılar dileyen Uzman Psikolojik Danışman Elif Ünal, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu süreçte uzman kadrosuyla öğrencilerin ihtiyaç duyduğu rehberliği sağlamayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.