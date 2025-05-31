Kastamonu’da eğitim gören üniversite öğrencileri, Azdavay ilçesindeki Çocukören köyünde bulunan köy okuluna kütüphane ile çocukların oyun oynayabileceği basketbol ve futbol alanları yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri Emirhan Karaset ve Hakan Çimen, Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin danışmanlığında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bulunan Çocukören köyündeki ilkokulunda basketbol potası, futbol kalesi, bilgisayar kurulumu yaptı. Öğrenciler, çocuklar için okulda bir kütüphane alanı oluşturdu.

Kitap okuma ve uçurtma etkinliği düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, eğitimde farkındalığı artırmak amacıyla köyde eğitim gören öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okuduktan sonra öğrenciler, çocukların eğlenerek vakit geçirmesi için uçurtma etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

"Proje bizleri de son derece mutlu etmiştir"

Projeyle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin, "Öğrenci arkadaşlarımız İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında planladıkları projeleriyle Azdavay’daki köy okulumuza küçük bir dokunuş yapmak istediler. Bu kapsamda proje içerisinde yer alan hem sınıfın güzelleştirilmesi hem kütüphane kurulması hem de spor aletlerini öğrencilerimizin hizmetine sunmaları adına bir basketbol potası ve futbol kalesi yaptılar. Bir köy okulunun imkansızlıklarını, köyde okuyan ve iki yıl eğitim almış birisi olarak öğrenci arkadaşlarımızın bu köyde okuyan öğrencilerimizin dezavantajlı durumlarını ele alarak bu projeyi hayata geçirmeleri bizleri de son derece mutlu etmiştir" dedi.

Kastamonu Üniversitesi olarak toplumsal katkının her yerinde olmaya çalıştıklarını vurgulayan Doç. Dr. Tekin, "Bizler bu anlayışı benimsiyoruz. Bu noktada da Uluslararası Lojistik ve Ticaret Bölümü öğrencilerimizle birlikte hem öğrencilerimizin geleceğe yönelik bakış açılarını daha iyi bir duruma getirebilmek hem de dezavantajlı çocuklarımızın durumlarını gidererek topluma yarar sağlamak hem bizlere hem üniversitemize hem de şehrimize geleceğimize bir yatırım olarak ifade edebiliriz" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin kişisel becerilerini geliştirebilmeleri ve teknolojiye ulaşmalarını için okulumuza bir bilgisayar kurduk"

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Emirhan Karaset ise, "Öğrencilerimizin kişisel becerilerini geliştirebilmeleri ve teknolojiye ulaşmaları için okulumuza bir bilgisayar kurduk. Sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için okulumuza toplar aldık. Voleybol, basketbol, hentbol gibi bir sürü çeşitli toplar aldık. Proje ortağımız Ahmet Can ve Hakan Çimen ile birlikte okulumuzun bahçesine basketbol potası ve futbol kalesi kurduk. İnşallah okulumuzda öğrencilerimize bir katkımız olmuştur. Bizler bu projeyi yaparken çok eğlendik, çok mutlu olduk, öğrencilerimizin heyecanlarını görmek bizleri çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Okuluma kitaplık ve pota inşaatında bulunduk"

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Alper Tümen ise, "Köy okulundaki çocuklarımıza şehir merkezine olan uzaklıklarından dolayı materyallere çok rahatlıkla ulaşamadıkları için onlara daha kolaylık sağlayabilmek adına kitaplık ve pota inşaatında bulunduk. Benim, okuduğum okulda basketbol potası yoktu. Bu yüzden basketbol oynayamıyordum. Basketbol hayranıyım ve şu an oynuyorum. Çocuklarımızın da basketboldan mahrum kalmamaları için okul bahçesine basketbol potası inşa ettik. İnşallah çocuklarımız, severek bu potayı kullanırlar. Bizler çok mutluyuz, inşallah çocuklarımız da mutlu olmuşlardır" ifadelerini kullandı.