Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da “Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” kapsamında iki günlük eğitim düzenledi. Kandıralılar, afet bilinci ve ilk yardım konularında bilinçlendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık kapsamında “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” ile Kandıra’da iki günlük bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez, Büyükşehir yetkilileri, muhtarlar, kanaat önderleri, öğretmenler, imamlar ve mahalle gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’yi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için eğitimlere devam ederken, Kocaeli Üniversitesi, AFAD, Kandıra Belediyesi ve Büyükşehir iş birliğiyle düzenlenen programda, afet öncesi, sırası ve sonrası için bilinmesi gerekenler aktarıldı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, “Toplumun afet bilincini artırmak için bu eğitimler bir seferberliktir. Kandıra’dan önce 8 ilçemizde bu farkındalığı oluşturduk” dedi.

Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, depremde şanslı olduklarını ancak bilinçlenmek gerektiğini belirterek, "Seller ve yangınlar da afet. Derelerde ıslah çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kaymakam Yaran ise, “Afetler sadece depremle sınırlı değil. Hazırlık için bilinç oluşturmalıyız.” mesajını verdi.

Bilinçlenme çalışmasında yaklaşık 250 gönüllü, Yeşilyurt Mahallesi’nde Doç. Dr. Serpil Gerdan eşliğinde binaların dış cephelerini inceleyerek yapısal kusurları tespit etti. Depremde risk oluşturabilecek unsurların azaltılması için farkındalık oluşturuldu.