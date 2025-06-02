Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın döner sermaye gelirleriyle birlikte aylık maaşının 1.2 milyon lirayı bulduğu iddiasının ardından YÖK’ten ve iddiaların hedefindeki Karabük Üniversitesi’nden peş peşe açıklama geldi.

Yükseköğrenim Kurumu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada, son günlerde gündeme gelen rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ve genel olarak aylık kazançlarının miktarına ilişkin yorum ve haberlerin titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

Rektörlere ödenen yönetici payının miktarı ve üst sınırının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesinin (f) fıkrası hükümlerine göre belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Döner sermaye dışında pay ödenmez"

"Söz konusu hükme göre rektörlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin, teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez. Bu yönüyle üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kurulu dışında ayrıca Sayıştay’ın yıllık mali denetimine tabidir. Mevzuata aykırı herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemelerin iadesi dışında ilgililer hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanır."

İddiaların hedefindeki Karabük Üniversitesi de konuya ilişkin açıklama yaparak, "Son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada üniversitemiz ve rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık hakkında asılsız iddialarla oluşturulan yalan haberleri yapan ilgililer hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.