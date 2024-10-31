Spil Dağı Milli Parkı sahasında Spil Dağı’nın eteklerinde yer alan Türkiye’nin doğal göletleri arasında bulunan Sülüklü Göl, aşırı sıcaklar ve yağış olmaması sebebiyle kurudu. Manisa’da Marmara Gölü’nden sonra kuruyan ikinci göl olan Sülüklü Göl’de can çekişen yaban hayatını kurtarmak için Milli Park Müdürlüğünün yaptığı çağrı sonrası kurumlar devreye girerek kuruyan göle tankerlerle su taşımaya başladı. Arazöz ve tankerlerle taşınan sular sayesinde can çekişen balıklar ile kazlar yeniden suyla buluşmanın keyfini yaşadı.

Manisa’da Kuruyan Marmara Gölünün ardından Spil Dağı eteklerindeki Sülüklü Göl de kurudu. Marmara Gölü’nün kurumasının ardından göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen Sülüklü Gölü kurtarmak ve yaban hayatına destek vermek üzere Milli Park Müdürlüğü orman işletme ve belediyelere çağrıda bulunarak destek istedi. Çağrıya ilk cevap ise Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden geldi. Arazözler ve su tankerleriyle taşınan sular kuruyan göle bırakıldı.

Spil Dağı Milli Park Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi, sıcak havalar ve kuraklığın da etkisiyle Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde Spil Dağı eteklerinde yer alan Sülüklü Göl’ün kurulduğunu söyledi.

Ekşi, "Azalan yağışlar ve kuraklık sebebiyle Sülüklü Göl’ümüz maalesef kurudu. Buradaki canlığı korumak adına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazöz ve tankerler ile su takviyesi yapılması konusunda destek istedik. Talebimiz çok hızlı yanıtlar geldi ve hem Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait su tankerleri ile su takviyesi yapılmaya başlandı. Yaban hayatına sahip çıkıp korumak bizim asli görevimiz, bu görevimizi yerine getirmek için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Destekleri için Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlk destek Orman İşletme Müdürlüğü’nden

Orman İşletme Müdürlüğü, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü’nden gelen talep üzerine Turgutlu Çıkrıkçı, Manisa Sabuncubeli ile Sancaklı Uzunçınar’dan gelen arazöz ve su tankerlerini görevlendirdi. Arazöz ve su tankerleri yangına gider gibi Sülüklü Göl’e gönderildi. Arazözler ilk olarak kuruyan göl içerisinde bir yerde toplanan balıklara can suyu verdi. Balıklar yeniden su içinde yüzmeye başladı.

Orman İşletme Müdürlüğü arazöz görevlisi "Biz her zaman yangına giderdik, bu kez kuruyan göldeki balıklar ve diğer yaban hayatına can suyu vermeye geldik, onları yeniden yüzerken görmek bizleri çok mutlu etti." diyerek yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler. Arazözler ve su tankerleri en yakın su kaynağına giderek yeniden su takviyesi yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü’nden gelen talep üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı da ekiplerini Sülüklü Göl’e destek olmaya gönderdi. Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı yaklaşık 15’er tonluk 2 tanker, kuruyan Sülüklü Göl’e su takviyesi yaptı. Ekipler en yakın su kaynağından tankerleri doldurarak Sülüklü Göl’e su takviyesi yapmaya devam ettiler.

Yukarı Çobanisa Mahallesinde ikamet eden ve ara sıra Sülüklü Göle geldiğini söyleyen Atakan Akkaya, gölün kuruduğunu gördüğünde çok üzüldüğünü belirterek "Göl kurmuş durumda, daha önceleri burası çok güzeldi, hoşça vakit geçiriyorduk. Yağış olmadığından ve havaların sıcak olmasından dolayı kuruduğunu düşünüyorum" diye konuştu.