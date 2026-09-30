Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde yaklaşık 100 doğasever, Kurtçukuru Kanyonunda 8 kilometrelik parkuru tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) ve Regma Kültür Doğa Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler, kanyonun doğal güzellikleri arasında yürüyüş yaptı. Suyun içerisinden geçilen ve engebeli bölümleri bulunan 8 kilometrelik parkurda katılımcılar zaman zaman birbirlerine destek olarak rotayı tamamladı.

Etkinliğe ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce düzenlenen doğa yürüyüşlerinde yer alan doğaseverler de yeşillik ve temiz hava eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

'Hemşehrilerimizi doğayla buluşturmaya devam edeceğiz'

TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Sözcüsü Murat Topçuoğlu, Tarsus'un doğal güzelliklerinin tanıtılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti. Topçuoğlu, 'Kurtçukuru Kanyonu'nda doğaseverlerle birlikte güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tarsus'un ve Mersin'in sahip olduğu doğal güzellikleri keşfetmek, tanıtmak ve bu alanlarda birlikte vakit geçirmek bizim için çok değerli. TADEKA olarak önümüzdeki dönemde de doğa yürüyüşleri başta olmak üzere farklı etkinliklerle hemşehrilerimizi doğayla buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

'8 kilometrelik parkurda hiking gerçekleştirdik'

Regma Kültür Doğa Kulübü Başkanı Mehmet Günay Eser ise etkinliğe yaklaşık 100 kişinin katıldığını belirterek, 'Yaklaşık 100 kişilik bir grupla yürüyüşümüzü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Toplam 8 kilometrelik bir parkurda su içerisinden bir 'hiking' gerçekleştirdik. Tarsus'ta bu tür etkinliklerin artmasını diliyoruz' diye konuştu.

Doğaseverler parkurdan memnun kaldı

18 yaşındaki Tuana Şahin, yürüyüşün yorucu olduğu kadar keyifli de olduğunu belirterek, 'Kesinlikle güzeldi. Yorucuydu. 8 kilometre çok kısa bir mesafe değil. Suların içinden geçtik, dağların arasından yürüdük' ifadelerini kullandı.

Tarsus Üniversitesi öğrencisi İsa Eren Yeşil de parkuru orta zorlukta bulduğunu belirterek, 'Tarsus'un doğa harikasındaydık. Parkur orta zorluktaydı. Parkurda dikkat etmeniz gereken yerler oluyor. Doğayla iç içe olmak çok güzeldi' dedi.

Katılımcılardan Sibel Durna ise kanyonu çok beğendiğini ifade ederek, 'Doğayla iç içeyiz ve bu tür etkinlikleri çok seviyoruz. Mersin doğasıyla mükemmel' diye konuştu.