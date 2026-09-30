Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda gerçekleştirilen düzenlemeyle trafik akışının iyileştirilmesi ve araç geçiş kapasitesinin artırılması hedeflenirken, kavşağa yapay zeka destekli Hibrit Adaptif Kavşak Yönetim Sistemi de uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında kavşaktaki dönel ada kaldırılırken, sola sığınma cepleri açıldı ve sağ dönüşler için kontrollü dönüş adaları oluşturuldu. Tulumba Kavşağından Güleryüz Kavşağı ve 1. Cadde kesişimine kadar uzanan yaklaşık 1 kilometrelik hat da yenilendi.

Trafik yoğunluğu yapay zeka ile takip ediliyor

Kavşağa uygulanan Hibrit Adaptif Kavşak Yönetim Sistemi kapsamında yollara yerleştirilen loop sensörler ile akıllı kameralar aracılığıyla trafik yoğunluğu anlık olarak takip ediliyor. Sensörlerden ve kameralardan elde edilen veriler trafik kontrol merkezinde bir araya getirilerek yapay zeka tarafından işleniyor. Sistem, trafik yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerini düzenleyerek gereksiz beklemelerin azaltılmasını ve kavşaklar arasındaki trafik akışının dengelenmesini amaçlıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Namlı, gerekli fiziki düzenlemelerin yapıldığını belirterek, sistem sayesinde trafik akışının verimli şekilde yönetileceğini söyledi. Namlı ayrıca yayaların güvenli geçişi ve erişilebilirlik amacıyla kavşakta akustik sesli yaya butonlarının da bulunduğunu ifade etti.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Mert Can Adanur ise Tulumba Kavşağından 1. Cadde kesişimine kadar toplam 1 kilometrelik hattın yenilendiğini belirterek, araç geçiş kapasitesinin artırıldığını ve bölgedeki trafik güvenliği ile sürüş konforunun iyileştirildiğini kaydetti.

Esnaf ve vatandaşlar düzenlemeden memnun

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaf da yeni düzenlemenin trafik akışını rahatlattığını belirtti. Vatandaşlar, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaldığını ve araçların kavşaktan daha hızlı geçtiğini ifade ederken, yayaların karşıdan karşıya geçişini kolaylaştıran sesli butonlardan da memnun olduklarını dile getirdi.