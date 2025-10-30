Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çöplü Mahallesi’nde çim biçme, budama ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirerek mahallede daha düzenli ve sağlıklı bir çevre oluşturdu.

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü rutin bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Çöplü Mahallesi genelinde çim biçme, ağaç budama, yol yıkama ve çevre temizliği yaptı. Park ve yeşil alanlarda yürütülen çalışmalarla, hem çevre estetiği hem de halk sağlığı açısından daha düzenli ve ferah bir mahalle ortamı oluşturuldu. Vatandaşların taleplerine duyarlı bir şekilde planlanan rutin bakım faaliyetleri, ‘temiz ve yeşil Tarsus’ hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor.

"Amacımız, Tarsus’u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kent genelinde sürdürülen çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Ekiplerimiz her mahallede düzenli olarak bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve Tarsus’u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek" ifadelerini kullandı.