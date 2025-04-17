Mersin’in Tarsus ilçesi seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İ.Ş. yönetimindeki 33 NJ 919 plakalı otomobil, batı gişeleri istikametine ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.