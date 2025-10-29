Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın katılımıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Tarsus Belediyesi yemekhanesinde gerçekleşen buluşmada, şehit aileleriyle birlikte İstiklal Marşı okundu, ardından dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı programda birlik, minnet ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, şehitlerin emaneti olan cumhuriyetin değerine vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin 102’nci yılını kutladığımız bu günlerde, bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu ülkenin bağımsızlığı, onların cesaretiyle, onların fedakarlığıyla mümkün oldu. Cumhuriyet, onların emanetiyle anlam buldu" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başkan Boltaç, şehit ailelerine Tarsus’un simgesi olan Sarıulak zeytin fidesi takdim etti. Cumhuriyetin kök salan değerlerini simgeleyen bu fidan, birlik ve dayanışmanın sembolü olarak anlam kazandı.