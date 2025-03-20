Tarsus Belediyesi ve Tarsus Otizm Derneği iş birliğiyle özel gereksinimli çocuklar için unutulmaz bir etkinlik düzenlendi.

+1 Kafe’de gerçekleşen organizasyonda çocuklar, müzik terapisiyle ritmin gücünü keşfederken, boyama etkinliğiyle hayal dünyalarını renklendirdi. Etkinlik boyunca çocuklar, müziğin iyileştirici etkisiyle rahatladı, dans ederek doyasıya eğlendi. Renklerin, melodilerin ve hareketin birleştiği bu özel buluşmada, çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Tarsus Belediyesi ve Tarsus Otizm Derneği, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla benzer etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.