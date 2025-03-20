Tunceli’de etkili olan kar yağışının ardından kapanan 40 köy yolundan 21’i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan diğer köy yollarında çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmayla kapalı yolların bir bölümü açıldı. Hala kapalı bulunan 19 köy yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda ekiplerin çalışma yürüttüğü öğrenildi.