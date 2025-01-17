Tarsus'ta öğrencilere meyve, sebze ve kurutma teknikleri eğitimi verildi

Tarsus Belediyesince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım ve Gıda Bölümü öğrencilerine yönelik 'Meyve, Sebze Kurutma ve Paketleme Teknikleri' eğitimi düzenlendi.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, gençlere yönelik mesleki eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde, öğrencilere teorik bilgiler aktarılırken, uygulamalı eğitimlerle de bu bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı. Eğitimde, meyve ve sebzelerin doğal yöntemlerle nasıl kurutulabileceği, besin değerlerinin korunarak işlenmesi ve paketleme süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, tarımsal ürünlerin katma değerini artırarak pazarlama stratejilerine yönelik bilgiler de öğrencilerle paylaşıldı.

Gençleri sektöre hazırlama anlamında eğitim programının önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Tarsus, tarımın kalbidir ve bu şehirde yetişen gençlerin geleceğin başarılı üreticileri, girişimcileri ve tarım uzmanları olmasını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle hem gençlerimizi sektöre hazırlıyor, hem de bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Tarımda inovasyonu desteklemek ve gençlerimize modern teknikleri tanıtmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.