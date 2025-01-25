Tarsus Belediyesi uzun yıllardır atıl durumda olan alanı modern bir parka dönüştürerek vatandaşların hizmetine sundu. Başkan Ali Boltaç’ın katılımıyla gerçekleştirilen Mutlu Çocuk Parkı’nın açılışı, mahalle sakinleri ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen Mutlu Çocuk Parkı törenle hizmete açıldı. Çocuk oyun gruplarının yanı sıra yeşil alanlar ile oturma alanlarının da yer aldığı park, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli peyzaj bitkileriyle estetik bir görünüme kavuşarak Atatürk Mahallesi’nin çehresini değiştirdi. Başkan Ali Boltaç, parkın açılışında yaptığı konuşmada, çevreye duyarlı ve insan odaklı projelerle Tarsus’un her köşesine değer katmaya devam ettiklerini söyledi. Parkın, çocuk dostu şehir vizyonunun önemli bir parçası olduğunu ifade eden Boltaç, "Biz, bu şehri çocuklarımız için daha yaşanabilir hale getirme sözü verdik. Bugün açılışını yaptığımız Mutlu Çocuk Parkı, sadece bir oyun alanı değil, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği, mahallemize nefes aldıran bir yeşil alan. Çocuklarımız mutlu olsun ki Tarsus’un yarınları umut dolu olsun" dedi.

"Bir şehir gelişirken merkezine öncelikle çocukları koymalı"

Tarsus’un her köşesinden çocuklar için ’Çocuk Dostu Bir Şehir’ inşa ettiklerini dile getiren Boltaç, şöyle devam etti:

"Bu şehirde gelecek var, mutluluk var, huzur var, daha iyi bir hayat var. Dileğimiz odur ki, mutlu çocuklar, mutlu aileler, mutlu Tarsus olsun. 2000 yılı sonrası doğan çocuklarımızda mahalle arkadaşı kavramına pek rastlamıyoruz. Çocuklarımızı güvenlikli sitelerde, korunaklı okullarda, tekinsiz caddelerden uzak tutarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı sokaklardan uzak, fakat teknolojiye bağımlı bir halde büyütüyoruz. İşte bu nedenle bir şehir gelişirken, değişirken, dönüşürken merkezine öncelikle çocukları koymalı. Çocuklarımız büyürken bu şehirde mutlu olacak, güzel hatıralar biriktirecek ki bu şehre sevdalı olsun. Çocuklar için mutlu bir şehir inşa edersek, herkes için mutlu, başarılı, yaşanabilir bir şehir inşa etmiş oluruz."

Tasarımı ve geniş yeşil alanıyla dikkat çeken Mutlu Çocuk Parkı’nın açılışında bando gösterisi düzenlendi, çocukla için yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.