Mersin'in Tarsus Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kent Meydanı Projesi, gün yüzüne çıkarılan tarihî mozaikleri ve sosyal yaşamı canlandıracak yapısıyla tamamlanma aşamasına gelirken, kentin kültürel mirasını geleceğe taşıyacak yeni bir buluşma noktası olmaya hazırlandığı belirtildi.

Tarsus Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kent Meydanı Projesi, tamamlanma aşamasına geldi. Kente sosyal ve kültürel açıdan yeni bir soluk kazandıracak olan proje, aynı zamanda Tarsus'un köklü tarihi mirasını gün yüzüne çıkararak geçmiş ile bugünü aynı meydanda buluşturuyor. Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılan gladyatör mozaiği ile Tarsus'un bir dönem balıkçı kenti olduğunu gösterdi. Tarihî mozaik, kentin binlerce yıllık geçmişine ışık tutarak kültürel mirasına da önemli bir değer kattı. Ortaya çıkarılan bu nadide eserlerin, Tarsus'un tarihi kimliğini bir kez daha gözler önüne serdiği, kentin belleğinde kalıcı izler bırakacak nitelikte bulunduğu kaydedildi.

Kent Meydanı Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, bu projenin Tarsus için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Boltaç,'Kent Meydanı Projemizde artık sona yaklaşıyoruz. Bu alan, Tarsus'un hem bugünü hem de tarihi birikimiyle buluştuğu çok özel bir yaşam merkezi olacak. Çalışmalarımız tamamlandığında, hemşehrilerimizin gurur duyacağı bir meydanı kentimize kazandırmış olacağız' ifadelerini kullandı.