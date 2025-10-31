Tarsus Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği konserde ünlü rap sanatçısı Sefo sahne aldı. Atatürk Gösteri Merkezi’ndeki etkinlikte binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla alanı doldurarak Cumhuriyet’in 102’nci yıl coşkusunu yaşadı.

Sefo, sevilen şarkılarını Tarsuslular için seslendirdi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konser alanı kırmızı-beyaz renklerle donatıldı. Kutlamalar boyunca vatandaşlar hep bir ağızdan marşlara ve şarkılara eşlik etti.

"Cumhuriyet bizim yolumuz, gençlerimiz o yolun ışığı"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu akşam sadece bir konser değil, bir mirası ve geleceği kutluyoruz. Cumhuriyet bizim yolumuz, gençlerimiz o yolun ışığı. Bu yüzden ‘Tarsus’ta gelecek var’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Konsere Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da katıldı.