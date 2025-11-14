Tarsus Belediyesinin yarıyıl tatiline özel hazırladığı etkinliklerde çocuklar tiyatrodan atölye çalışmalarına kadar birçok aktiviteyle hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatiline özel etkinlik programı hazırlandı. Hazırlanan program çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Tatil süresince düzenlenen etkinliklerde minikler hem eğlendi hem de farklı atölye çalışmalarıyla yeni deneyimler kazandı. Hacivat- Karagöz tiyatro gösterisi, kukla gösterisi, kent orkestrası konseri, çömlek torna, ebru, kum boyama ve anahtarlık yapım gibi renkli atölyeler gerçekleştirildi. Hem eğlenceli hem de öğretici anlara sahne olan etkinlikler, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler sırasında çocuklara, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç adına çeşitli hediyeler takdim edildi. Belediyenin etkinliklerinden yararlanan aileler memnuniyetlerini dile getirerek, "Belediyemize, özellikle de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız burada hem güzel zaman geçiriyor hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Katıldıkları öğretici etkinlikler sayesinde ileride devam ettirebilecekleri hobilere sahip oluyorlar" sözleriyle Başkan Boltaç’a teşekkürlerini ilettiler.

Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.