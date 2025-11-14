Mersin’de iş insanı Hakan Turan’ın öldürülmesine ilişkin davada, tetiği çeken ve cinayeti kayda alan iki sanık toplam 22 yıl 11’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde 29 Ocak 2024’te yaşadığı sitenin önünde iş insanı Hakan Turan’ın (34) tabancayla öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Berkant Özgündüz ve Hasan Kayalı ile avukatları katılırken, tutuksuz sanık Batuhan A. ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, müşteki ailenin sanıklardan şikayetini geri çektiğine ilişkin dilekçenin mahkemeye ulaştığı bildirildi. Sanıklara isnat edilen suçlamalar hatırlatılarak son savunmaları alındı. Tetiği çeken sanık Berkant Özgündüz olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyip beraat ve tahliye talep ederken, cinayet anını cep telefonuyla kayda alan Hasan Kayalı da pişmanlığını dile getirerek tahliyesini istedi. Tutuksuz sanık Batuhan A. ise amacının sadece arkadaşlarına yardımcı olmak olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, iki tutuklu sanığı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların olayın azmettiricisi firari Okan Ç.’yi ortaya çıkarmaları ve pişmanlıkları dikkate alınarak ceza 20 yıl 10’ar aya indirildi. Sanıklara ayrıca ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezası verildi. Böylece iki sanık 22 yıl 11’er ay hapis cezasına mahkûm edildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçundan yargılanan tutuksuz sanık Batuhan A.’nın beraatine karar verdi. Olayın azmettiricisi olduğu belirtilen firari sanık Okan Ç.’nin dosyası ise ayrıldı.

Olay hakkında

29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen cinayetle ilgili yapılan araştırmada ve şüphelilerin verdiği ifadelerde; olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ve şüphelilerin para karşılığı tetikçilik yaptıkları öne sürüldü. İddiaya göre, öldürülen Hakan Turan’ın, Rusya’da meyve-sebze ticareti yapan O.Ç.’ye borcu bulunduğu, borcunu ödememesi üzerine bu kişinin İstanbul’da yaşayan ve tutuklanan 2 zanlıdan biri olan teyzesinin oğlu Hasan Kayalı aracılığı ile Berkant Özgündüz’ü para karşılığı tetikçi olarak tuttuğu ileri sürüldü. Ancak O.Ç.’nin, tetikçiye öldürme değil Hakan Turan’ı bacaklarından yaralaması talimatı verdiği iddia edildi.