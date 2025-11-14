Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekmen Mahallesi Sarıağaç Mevkii’nde çıkan orman yangını, yerleşim yerine uzak bir bölgede meydana geldi. Yangına ilk etapta Orman İşletme ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Bozyazı Belediyesine ait su tankeri de destek verdi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürülmesi büyük bir tehlikeyi önledi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.