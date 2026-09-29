Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Böğrüeğri, Boztepe ve Kaklıktaşı mahallelerini ziyaret ederek belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Boltaç, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm bekleyen konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle ziyaretlerinde yapılan çalışmaların belediyenin temel görevleri arasında yer aldığını belirten Başkan Boltaç, göreve geldikleri dönemde hizmetlerin istenilen hızda başlatılamadığını, ancak bugün kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını birer birer gidermek için sahada olduklarını ifade etti.

Böğrüeğri'de yol ve altyapı çalışmaları incelendi

Böğrüeğri Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyen Boltaç, bin 70 metre yolun bakım ve onarımının yapıldığını, çalışmalarda 28 kamyon bypass malzemesi kullanıldığını söyledi. Başlangıçta 3 bin 500 metrekare olarak planlanan parke çalışmasının, ihtiyaç duyulan alanların da eklenmesiyle 4 bin 485 metrekareye ulaştığını kaydetti.

Mahalleye toplam 54 kamyon bypass, toprak, taş ve dolgu malzemesi taşındığını belirten Boltaç, 500 metrelik dere temizliğinin tamamlandığını, 4 adet 800'lük, 10 adet 600'lük ve 15 adet 400'lük büz döşendiğini aktardı. Konteynerlerin bakım ve onarımlarının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmede yol, drenaj ve su hattı çalışmalarıyla ilgili talepler de gündeme geldi. Özellikle yaşlı vatandaşların kullandığı ulaşımı güç yolun incelenmesini isteyen vatandaşlara Boltaç, güzergahın yerinde değerlendirileceğini ve ihtiyaç doğrultusunda düzenleme yapılacağını belirtti. Su hattı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların da ilgili ekipler tarafından inceleneceği bildirildi.

Boztepe'de ulaşım ve altyapı talepleri dinlendi

Boztepe Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaları inceleyen Başkan Boltaç, 2 bin 420 metre yolun bakım ve onarımının yapıldığını, bu çalışmalarda 106 kamyon bypass, dolgu ve taş malzeme kullanıldığını belirtti. Mahallede bin 892 metrekare parke taşı döşendiğini kaydeden Boltaç, ayrıca 69 kamyon bypass, toprak, taş ve dolgu malzemesinin mahalleye nakledildiğini söyledi.

Ulaşım güzergahlarına 10 adet 500'lük, 22 adet 600'lük ve 9 adet 800'lük büz döşendiğini ifade eden Boltaç, 140 metrelik taş duvar için zemin hazırlığının da tamamlandığını belirtti.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Boltaç, kalan parke ihtiyaçları, çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi, altyapı ve ulaşım konularındaki talepleri dinledi. İhtiyaç duyulan parke alanlarının gelecek dönem planlamasında değerlendirileceği, oyun alanlarının inceleneceği ve altyapı sorunlarının yerinde ele alınacağı belirtildi.

Boltaç, mahalle buluşmasının ardından rahatsızlanan eski muhtarı da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaklıktaşı'nda toplu ulaşım talebi gündeme geldi

Kaklıktaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla köy kahvesinde buluşan Başkan Boltaç, mahallede gerçekleştirilen çalışmaları da değerlendirdi. Boltaç, 3 bin 697 metre yolun bakım ve onarımının tamamlandığını, 3 bin 500 metre reglaj ve tesviye çalışması yapıldığını, bin 706 metrekare parke taşı döşendiğini ve 500 metre yeni yol açıldığını belirtti.

Çalışmalarda 87 kamyon bypass malzemesi kullanıldığını aktaran Boltaç, 10 metreküp beton kullanıldığını, 5 konteynerin bakım ve onarımının yapıldığını, 2 yeni konteyner ile 10 masa ve 50 sandalyenin mahalleye kazandırıldığını söyledi.

Vatandaşlar, eski okul alanına sundurma yapılması, eğimli yol bölümünün düzenlenmesi ve kalan parke çalışmalarının tamamlanması yönündeki taleplerini iletti. Boltaç, okul alanındaki sundurma için çalışma yapılacağını, yolun teknik açıdan inceleneceğini ve kalan parke ihtiyacının gelecek dönem planlamasına alınacağını ifade etti.

Mahalle sakinlerinin toplu ulaşım konusunda otobüs güzergahının eski Sigorta Hastanesine kadar uzatılması, yeni durakların oluşturulması, sefer saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve pazar günleri de ulaşım sağlanması yönündeki talepleri de gündeme geldi. Başkan Boltaç, konuyu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüşeceğini ve çözüm için gerekli girişimlerde bulunacağını kaydetti.

Boltaç'tan Tarsus Spor Parkı açılışına davet

Başkan Boltaç, Kaklıktaşı Mahallesi sakinlerini 2 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Tunç Petrol arkasındaki alanda hizmete sunulacak Tarsus Spor Parkının açılışına davet etti.

Park için alan tahsisinin Tarsus Belediyesi tarafından yapıldığını, parkın hizmete kazandırılmasının ise Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Boltaç, iki belediye arasındaki uyumlu çalışmaya dikkat çekti.

Tarsus ve Mersin için ortak hizmet üretmenin önemine değinen Boltaç, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek katkılarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle ziyaretlerinin sonunda vatandaşlara teşekkür eden Başkan Boltaç, iletilen taleplerin ilgili birimlerle birlikte takip edileceğini ve mahallelerle doğrudan iletişimin sürdürüleceğini belirtti.