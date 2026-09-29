Merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik göz sağlığı desteği kapsamında 40 vatandaşın göz muayenesi gerçekleştirildi. Muayenelerde 12 vatandaşa katarakt, 7 vatandaşa ise sarı nokta teşhisi konuldu.

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Medical Park Hastanesi iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenen 65 yaş üstü vatandaşlar hastaneye götürüldü. Uzman hekimler tarafından detaylı göz muayenesinden geçirilen vatandaşların sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırıldı.

40 vatandaş muayene edildi

Çalışma kapsamında bugüne kadar 40 vatandaşın göz muayenesi gerçekleştirilirken, muayenelerde 12 vatandaşa katarakt teşhisi konuldu. Bu vatandaşlardan 6'sının ameliyat olması gerektiği belirlendi. Ayrıca 21 vatandaşın göz ölçümleri yenilenerek yeni gözlük numaraları tespit edilirken, 7 vatandaşa sarı nokta teşhisi konuldu.

'Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz'

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sağlık alanındaki sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, özellikle ileri yaştaki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı önemsediklerini söyledi.

Belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığını ifade eden Tuncer, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmayı amaçladıklarını kaydetti. Yapılan muayeneler sayesinde erken teşhis gerektiren rahatsızlıkların belirlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tuncer, çalışmaya katkı sunan Medical Park Hastanesi'ne, hekimlere, muhtarlara ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Muayeneye katılan vatandaşlar da sağlık hizmetinden ve hastaneye ulaşım konusunda sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Mezitli Belediyesi'ne teşekkür etti.