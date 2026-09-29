Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 26. sanat sezonunu 3 Ekim'de 'Keşanlı Ali Destanı' ile açacak. 'İnsanla başlar' temasıyla yeni sezona hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarının yanı sıra repertuvar oyunları, çocuk ve gençlik projeleri ile tiyatro kurslarını da sürdürecek.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, yeni sezonun temasının 'İnsanla başlar' olduğunu belirterek, tiyatronun insanın olduğu her yerde var olduğunu söyledi. Şehir Tiyatrosunun yalnızca oyun sahneleyen bir kurum olmadığını ifade eden Erdönmez, çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik projeler yürüttüklerini kaydetti.

Sezonun açılış oyunu 'Keşanlı Ali Destanı'nın yönetmenliğini Alpay Aksum üstlenirken, kasım ayında Dario Fo ve Franca Rame'nin 'Ödenmeyecek Ödemiyoruz' adlı oyununun prömiyeri yapılacak. Sezonun ikinci yarısında ise farklı yapımların yanı sıra bir orta oyunu ve mart ayında bir komedi oyununun sahnelenmesi planlanıyor.

Şehir Tiyatrosu, 'Misafir', 'Ben Anadolu', 'Buzlar Çözülmeden', 'Eyvah Nadir' ve 'Bahar Noktası' gibi yetişkin oyunlarının yanı sıra 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağının Altında', 'Dünya'nın Eski Zamanlarında', 'Hayal Dünyası' ve 'İki Bavul Dolusu' çocuk oyunlarını da sahnelemeye devam edecek. 'Bilge Hekim Lokman' adlı gençlik oyunu da seyirciyle buluşacak.

Çocuklar ve gençlere yönelik 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın', 'Haydi Gençler Tiyatro'ya' ve 'Okuma Tiyatrosu' projeleri yeni sezonda da sürdürülecek. Geçtiğimiz sezon başlatılan 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesiyle 13 ilçeye ulaşılması hedeflenirken, lise öğrencilerinin sahneye çıkmasını amaçlayan 'Şehrin Genç Günleri Sahnesi' projesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ekim ayında başlayacak tiyatro kurslarının kontenjanlarının başvuruların açılmasının ardından 3 gün içerisinde dolduğu bildirildi. Konservatuvara hazırlık kursları ise ocak ayından itibaren devam edecek.

Şehir Tiyatrosu, geçen sezon 'Bahar Noktası' ile 26. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde ensemble ödülü, '5 Gün 5 Oyun' seçkisiyle 51. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde jüri özel ödülü ve 'Eyvah Nadir' oyunuyla 2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri'nde sanatçı Mehmet Naci İdişçi ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

Ozan Erdönmez, Mersinli tiyatroseverleri yeni sezonda Şehir Tiyatrosu oyunlarını izlemeye davet etti.