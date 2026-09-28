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Cenaze törenine Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Taşkent Kaymakamı Fatih Karamahmut, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albaya Mahmut Yürüksoy, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Erarslan, diğer ilçe protokolü, şehidin babası Erdoğan Can, yakınları, vatandaşlar, emniyet ve askeri personel katıldı.

Mersin'den 100 bin yavru 'caretta caretta' Akdeniz'le buluştu

Konya'nın Taşkent ilçesinde görev yapan 4 yıl önce göreve başlayan Uzman Çavuş Mustafa Can, 10 gün önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak önceki gece hayatını yitirdi. Can'ın naaşı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. İlçedeki Ulu Cami'de ikindi namazı sonrasında askeri tören düzenledi. İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Can'ın naaşı törenle Limonlu Mahallesi Mezarlığı'na uğurlandı.

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