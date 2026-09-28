Mersin'in Erdemli Belediyesi çölyak hastalarının glütensiz ve sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Glütensiz Destek Paketi' projesi başlattı.

Glütensiz ürünlerin temininde yaşanan zorlukları ve yüksek maliyetleri göz önünde bulunduran Erdemli Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastaları için harekete geçti. Erdemli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde, 'Hayat Glütensiz de Güzel' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, çölyak hastaları ve aileleri Talat Göktepe Çamlığı'nda glütensiz kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmada, hazırlanan ilk destek paketleri vatandaşlara teslim edildi. Sonraki süreçte ise iki ayda bir düzenli olarak glütensiz temel gıda paketleri desteği devam edeceği bildirildi. Çalışmayla yalnızca aile bütçelerine doğrudan bir katkı sunulması değil, aynı zamanda glütensiz beslenme konusunda ilçe genelinde toplumsal farkındalığın artırılması ve çölyaklı bireylerin sosyal hayatlarını kolaylaştırmasının amaçlandığı ifade edildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, programda yaptığı konuşmasında büyük bir aile olduklarını belirterek,' Aile olmak demek, sevinci paylaştığın gibi, yükü de birlikte omuzlamak demektir. O yüzden bizim için bu buluşma sadece bir kahvaltı ya da tek seferlik bir yardımdan ibaret değildir. Aramızdaki gönül bağının bir nişanesidir' dedi.

Çölyakla yaşamanın ve glütensiz beslenme düzenini sürdürmenin hem maddi hem de manevi zorluklarına dikkat çeken Başkan Kara, Erdemli'de kimsenin kendisini yalnız hissetmeyeceğini söyledi. Kara, temel amaçlarının mutfaklara destek olmanın yanı sıra ilçe genelinde farkındalığı artırarak özellikle çocukların sosyal hayatta daha özgür hissetmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Erdemli Belediyesi'nin her zaman vatandaşların yanında olduğuna değinen Kara, 'Erdemli Belediyesi sizin evinizdir. Burada hiçbir hemşehrimiz kendisini yalnız hissetmeyecek, yalnız yürümeyecek. Ayrıca çölyak hastası çocuklarımızın yüzünü güldürmek için doğum günlerinde glütensiz pasta müjdesini de buradan veriyoruz' ifadelerini kullandı.

'Projenin örnek olmasını istiyoruz'

Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan da, çölyak hastalarının sosyal hayatta karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Ömür boyu diyet yapmak zorunda olan hastaların dışarıda rahatça vakit geçiremediğini belirten Arslan, 'Erdemli Belediye Başkanımız Mustafa Kara ile birlikte hastalarımızın kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, keyifle ve doya doya kahvaltı yapabilecekleri bir ortam hazırladık. Başkanımızın sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Bu kıymetli projenin diğer ilçe belediyelerimize de örnek olmasını temenni ediyor, çölyak hastalarına gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Mustafa Kara başkanıma şahsım ve derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum' diye konuştu.

Etkinliğe katılan Hayriye Şenkal, kızının hem çölyak hem de Tip 1 diyabet hastası olduğunu, kendisinde de glüten hassasiyeti bulunduğunu belirterek yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.