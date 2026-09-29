Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken yaş almış, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evde sağlık ve kişisel bakım hizmeti sunuyor. Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi de Büyükşehir ekiplerinin yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon desteğiyle yeniden yürümeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık ve bakım ihtiyaçlarını kendi evlerinde karşılıyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavinin yanı sıra banyo, saç-sakal kesimi ve tırnak bakımı gibi kişisel bakım hizmetleri de ekipler tarafından vatandaşların evlerine götürülüyor.

Yaklaşık 1,5 ayda yeniden yürümeye başladı

Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi, haziran ayında geçirdiği düşme sonucu yürüyemez hale geldi. Geçirdiği ameliyatın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine başvuran Şadi'ye doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekipleri tarafından düzenli destek verilmeye başlandı. Yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından Şadi yeniden kendi başına yürümeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetlerinde görev yapan Fizyoterapist Sevgi Dilan Dinsever, Şadi'nin başvurusu sonrasında doktor muayenesinin yapıldığını belirterek, 'O dönemde yarası olduğu için hemşire ekiplerimiz tarafından düzenli bir şekilde yara pansuman hizmeti verildi. Aynı zamanda kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamadığı için banyo, saç-sakal kesimi, tırnak bakımı ve öz bakım hizmetleri sunuldu' dedi.

Şadi'yi ilk kez temmuz ayında ziyaret ettiklerini aktaran Dinsever, 'İlk değerlendirmemizde hastamız yürüyemiyordu. Düşme korkusu vardı ve kas kuvveti ciddi şekilde azalmıştı. Daha sonra tedavisine başladık. Yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinde öncelikle kaslarını kuvvetlendirdik ve eklem hareket açıklığını artırdık. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Denge problemleri vardı ve dengesini yeniden kazanmasını sağladık' diye konuştu.

'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz'

Rehabilitasyon çalışmalarının düzenli ve planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Dinsever, 'Hastalarımızın iyileştiğini görmek ve bu süreçte onlara destek olmak bizim için de mutluluk verici. Mersin'in en ücra köşelerine kadar ulaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz' ifadelerini kullandı.

Evde sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların Alo 185 TEKSİN uygulaması veya 0 324 223 42 42 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerini belirten Dinsever, ekiplerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini söyledi.

'Düzenli olarak geliyorlar, çok memnunum'

Büyükşehir ekiplerinin fizik tedavi ve kişisel bakım hizmetlerinden yararlanan Ahmet Şadi ise verilen destekten memnun olduğunu belirterek, 'Bugün fizik tedavi yaptılar, tıraşımı gerçekleştirdiler. Düzenli olarak geliyorlar ve kontrollerimi yapıyorlar. Bu hizmetten çok memnunum' dedi.