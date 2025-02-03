Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Tarsus’ta hizmete açtığı ’Aratos Matematik Evi’ ile öğrencilere matematiği eğlenceli ve interaktif bir ortamda öğrenme fırsatı sunuyor. Hem müze hem de atölye olarak tasarlanan merkez, öğrencilerin matematiğe olan ön yargılarını kırmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Şehitlertepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarında faaliyete başlayan matematik evi iki kattan oluşuyor. Ortaokul öğrencilerinin faydalanacağı matematik evinde, matematiğe olan ön yargıları kırmak ve matematiğin mantığının daha iyi şekilde anlatılması hedefleniyor. Aratos Matematik Evi’nde denge oyunu, imkansız üçgen, sinevizyon odası, sonsuz ayna tüneli gibi materyallerin bulunduğu sayısız bölüm yer alıyor. Yapay zeka ile Atatürk başta olmak üzere, tarih boyunca matematiğe katkı sunan bilim insanlarının sunumlarının da yer aldığı matematik evine antik çağda yaşamış filozof, şair, astronom ve matematikçi Aratos’un adı verildi.

"Amacımız matematiğe olan ön yargılarını kırmak"

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, matematik müzesi ile matematik atölyesini bir çatı altında buluşturduklarını belirterek, "Tarsus Aratos Matematik Evi’miz öğrencilerimizin hizmetine girdi. Matematik evimizde ortaokul öğrencilerine hizmet vereceğiz. Amacımız matematiğe olan ön yargıları kırmak ve öğrencilerimizi eğlendirerek matematiği sevdirmek. Bu tür projeler yalnız matematik müzesi veya matematik atölyesi şeklindeydi. Biz bu ikisini birleştirip tek çatı altında oluşturduk" dedi.

"Matematiğin keyifli olduğunu anladım"

Velilerden Sibel Karakayalı, matematik evinin çocuklar için çok faydalı olacağına inandığını ifade ederek, "Çocuklarımızın en azından matematik fobisi dediğimiz korkusunu yenmesi için yardımcı olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Matematik evini ilk ziyaret eden grup içinde yer alan 8. sınıf öğrencisi Emiş Su Fidanoğlu da "Matematiğin keyifli olduğunu anladım" dedi. Öğrencilerden Selah Çınar ise matematik evinin öğrencilerin zihnen beslenebilecekleri bir hizmet olduğunun dile getirerek, "Zihinsel ihtiyaçlarımızı karşılayan çok verimli bir yer olmuş. Böyle Türkiye’ye örnek olabilecek bir yapının Tarsus’umuzda olması gurur verici. Matematiğin tarihini, önemli insanları, yapay zekayla zenginleştirilmiş videolarla gösteren eğitici, öğretici bir yapı var." şeklinde konuştu.