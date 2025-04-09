Mersin’in Tarsus İlçesi Müftüsü Murat Akçay, öğrencileri ahlaki değerler ve dini hassasiyetler konularında verilen konferansla bilgilendirdi.

Tarsus Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Müftü Murat Akçay, öğrencilere yönelik bir konferans verdi. Programda gençliğin önemi, ahlaki değerler ve dini hassasiyetler gibi konulara değinen Müftü Akçay, öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet etti. Konferansın ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, soruları doğru yanıtlayan öğrencilere kitap ve dergiler hediye edildi.Öğrencilerle vakit geçiren ve onların sorularını yanıtlayan Akçay, gençlerle bu tür buluşmaların önemine değinerek, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Din Hizmetleri Uzmanları Fatih Çakır, Ömer Özen ve Gençlik Koordinatörü Nuh Özkan da öğrencilere bilgiler aktardı. Okul Müdürü Hüseyin Kavzoğlu ve öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.