Tarsus Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşları aynı sofrada buluşturdu.

Tarsus Belediyesinin Ramazan ayının ilk gününde Bağlar Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlarla iftarını açarak dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Boltaç, Ramazan ayının paylaşma, hoşgörü ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşattığını belirterek, "Bu sofralar sadece yemek için değil, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için de önemli. Ramazan ayı, bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan mübarek bir zaman dilimi. Bu ay boyunca iftar sofralarımızı farklı mahallelerde kurarak, hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaya, dostluklarımızı pekiştirmeye devam edeceğiz. Ramazan ayının sonunda ise bayram sofrası kuracağız. Herkesi şimdiden bayram soframıza davet ediyorum. Paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşayacak, dayanışmayı büyüteceğiz. Biz bu sofraları kurarken halkın olanı halka veriyoruz" dedi.

Başkan Boltaç, Ramazan ayının tüm kente huzur, bereket ve sağlık getirmesi temennisinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti ve onların taleplerini dinledi.