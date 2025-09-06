Tarsus Belediyesi, Makam Mevki başta olmak üzere kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda kaldırımları işgal eden unsurlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaldırımlara bırakılan masa, sandalye, ürün stantları ve uygunsuz araç parkları tespit edildi. Defalarca uyarılmalarına rağmen kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda 8 işletmeye idari para cezası kesilirken, 4 işletmeye ise işyeri ruhsatı açmaları için resmi tebligat verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamaların yalnızca cezadan ibaret olmadığı, engelli, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların kaldırımları güvenle kullanabilmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerin amacının düzeni sağlamak olduğunu ifade ederek, "Kaldırımlar hepimizin ortak alanı. Amacımız kimseyi zor durumda bırakmak değil, kenti daha düzenli ve erişilebilir hale getirmek. Daha yaşanabilir bir Tarsus için bu süreci birlikte yürütmeliyiz" dedi.