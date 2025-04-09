Tarsus Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Yarbay Şemsettin Mahallesi’nde yaklaşık 2 buçuk kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı. Uzun süredir mahalle sakinlerinin yaşadığı ulaşım sorunları doğrultusunda harekete geçen Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına geçti. Yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri memnuniyetini dile getirdi.

Devam eden çalışmalar ile ilgili Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Boltaç, "Kentimizin her noktasında çalışmalarımız sürüyor. Amacımız halkımızın daha konforlu ve güvenli yollara kavuşmasını sağlamak" dedi.