Doğal taş sektörünü bir araya getiren ve 12 Nisan’a kadar 4 gün boyunca devam edecek olan İzmir doğaltaş fuarında, Denizli’den 52 katılımcı firma sektörlerini temsil ediyor.

Denizli’nin doğaltaş sektöründeki deneyimi antik döneme dayanıyor. Öyle ki, Pamukkale’de yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan traverten bloğu üzerinde taş kesme makinesi kabartması keşfedildi. Bu kabartmanın bir çeşit katrak olduğu sonucuna varıldı. Bu keşif, traverten-mermer işleme tekniklerinin antik dönemde de oldukça ileri düzeyde olduğuna işaret ediyor.

Denizli, doğanın kadim armağanına sahip çıkarak antik döneme dayanan sektör deneyimi, çeşit ve rezerv zenginliği, ham madde bolluğu, dinamik sektör yapısı ve kullanılan yeni teknolojileriyle dünya doğaltaş piyasasında önemini her daim koruyor. Denizli’nin doğal taş sektörü, yalnızca estetik ve kaliteyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonuyla da ilerliyor. Üretim süreçlerinin merkezinde doğaya duyulan saygı yer alıyor. Çevreye duyarlı madencilik uygulamaları, atık yönetimi, enerji verimliliği ve geri kazanım odaklı üretim anlayışıyla, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonuyla hareket ediliyor. Denizlili ihracatçılar, sürdürülebilir üretimi bir tercih değil, bir sorumluluk olarak görüyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ve Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, fuarda yerlerini alan 52 Denizli firmasını yalnız bırakmadı.

Doğaltaş sektörü ihracat verileri hakkında bilgi veren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Türkiye geneli işlenmiş doğal taş ve blok mermer ihracatının 2024 yılı genelinde 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yılbaşından bu yana ise 440 milyon değerinde ihracat kaydedildi. 2024 yılı genelinde Denizli’den 25 milyon dolar blok mermer ve 230 milyon dolar işlenmiş doğal taş olmak üzere toplamda 255 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşti. İşlenmiş doğal taş ilimizin maden sektörü ihracatından yüzde 90 oranında pay alıyor. İlimizin doğal taş ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde ise; işlenmiş doğal taş ihracatında ABD, Fransa, Avustralya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin blok mermer ihracatında ise Çin, Hindistan, Brezilya, Cezayir ve Mısır’ın ön plana çıktığını görüyoruz. Dünyanın her bölgesinde Denizli’nin işlenmiş doğal taş ürünleriyle karşılaşmak mümkün. Denizli madencilik sektörü ihracatına baktığımızda işlenmiş doğaltaş grubunda 110, blok mermer grubunda ise 37 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz" dedi.