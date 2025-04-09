Bolu’da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Abant kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Ö. İdaresindeki 67 ACF 646 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, önce aydınlatma direğine çarptı daha sonra ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada Sercan Ö. ve yolcu konumunda bulunan bir çocuk yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.