Bolu'da son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 119 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 9-15 Mart tarihlerinde geniş çaplı denetim ve operasyonlar yürüttü. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 25,05 gram esrar, 36,14 gram skunk maddesi, 2,11 gram kokain maddeleri ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında 226 farklı olaya müdahale eden güvenlik güçleri, bu olaylara karışan 85 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Öte yandan, il genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan 34 kişi de tespit edilerek gözaltına alındı. Bu kişilerden 15'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

4 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.