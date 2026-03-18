Bolu'da gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ev, ahır ve samanlıklara sıçradı. Yangında çok sayıda yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Akçabey köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan ev, ahır ve samanlıklara sıçradı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çok sayıda ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.