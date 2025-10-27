Mersin’in Tarsus Belediyesi, kreş öğrencilerini Kubat Paşa Medresesi’ne götürerek kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıma fırsatı sundu.

Ergenekon Kreşi 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri, kentin en önemli kültürel miraslarından biri olan Kubat Paşa Medresesi’ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, Tarsus’un tarihî dokusunu yerinde görme ve geçmişe dair bilgi edinme fırsatı buldu. Gezi kapsamında çocuklara, medresenin tarihçesi ve kent kültüründeki önemi hakkında bilgiler verildi. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocuklarda kent bilincini güçlendirmek, kültürel değerleri tanıtmak ve tarih sevgisini geliştirmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tarsus Belediyesi’nin, düzenlediği bu tür eğitim gezileriyle hem çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığı hem de kentin zengin tarihini erken yaşta tanıtmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Geleceğe miras bırakılacak en değerli bilincin kültürel farkındalık olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus’un binlerce yıllık tarihini çocuklarımıza aktarmak, bizim için büyük bir mutluluk. Her biri bu kentin geçmişini tanıyarak büyüsün, sahip olduğu kültürel mirasla gurur duysun istiyoruz. Geleceği, geçmişiyle bağ kuran nesiller inşa edecek" dedi.