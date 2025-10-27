Rize Emniyet Müdürlüğü görevi sırasında 2018 yılında makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Altuğ Verdi’nin, emekli emniyet müdürü olan babası Ertuğrul Verdi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gören emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi, dün yaşamını yitirdi. Verdi’nin cenazesinin, yarın Mersin’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yapan Verdi’nin vefatı, meslektaşları ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.

Öte yandan, oğlu Altuğ Verdi, 2018 yılında Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olmuştu.