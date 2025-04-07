Kahramanmaraş’ın tarihi sokaklarından birinde, yıkılmış binaların gölgesinde yan yana oturan Ökkeş ve Raziye Leblebici çiftinin yalnızlığı yüreklere dokundu.

Geçmişi milattan önceye dayanan içerisinde bir çok tarihi mekan barındıran Kahramanmaraş’ın merkez ilçesi Dulkadiroğlu’da 2 yıl önce yaşanan depremle büyük yara aldı. İlçede bir çok sokakta asırlığa yaklaşan iki katlı evler zarar gördü. Divanlı Mahallesinde yer alan Bahtiyar Yokuşu sokağında bir çok mekan gibi 82 yaşındaki Ökkeş ile 79 yaşındaki Raziye Leblebici çiftinin evi de yıkıldı. Aynı bölgede sağlam bir ev bularak orada yaşayan yaşlı çift, geçmişin hatıralarını ve yalnızlıklarını ise tarihi sokakta oturarak gideriyor. Kendilerini arada bir ziyaret eden kızlarından başka çocukları olmayan çiftin tarihi sokakta ve yıkıntılar arasında yan yana oturması görenleri adeta geçmişe götürüyor.

"Bir kapıyı bile tıklayan kalmadı"

Sokakta adeta yalnız kalan çiftten Raziye Leblebici, "Eskiden insanlar kapımızı çalardı, hâlimizi hatırımızı sorardı. Komşuluk başkaydı, misafir eksik olmazdı. Şimdi ne arayan var ne soran. Bir kapıyı bile tıklayan kalmadı. Herkes kendi derdine düştü" dedi.

82 yaşındaki Ökkeş dede ise elindeki bastona yaslanmış gözleriyle yıkıntılar arasında geçmişi izleyerek eşiyle kameraya el salladı.