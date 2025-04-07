Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde Esra Özdemir Gülcan, Op. Dr. Selin Bilgin Kadıoğlu kontrolünden suda gerçekleştirdiği doğumla 3 kilo 600 gram ağırlığından bebek dünyaya getirdi.

Diyarbakır’da yaşayan Esra ve Emrah Gülcan çifti, bebek sahibi olacakları müjdesini aldıktan sonra sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilmek için araştırmalara başladı. Daha sonra doğum için planlama yapan genç çift, suda doğumu tercih etmek istedi. Diyarbakır’da suda doğum imkanı olmadığını düşünerek suda doğum yapabileceği başka bir şehre gidip doğum eylemini planlama kararı aldı. Öneriler doğrultusunda Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne gelen çift, Op. Dr. Selin Bilgin Kadıoğlu ile tanışarak Memorial Dicle Hastanesinde suda doğumu gerçekleştirebileceklerini öğrendi. Planlama yaptıkları şehre gitmekten vazgeçen çift, Diyarbakır’da kalarak 3 kilo 600 gram doğan Alya Sare bebeği suda doğum ile sağlıkla kucaklarına aldı.

Esra Özdemir Gülcan, gebelik sürecinde doğuma hazırlık kurslarına katılarak doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası lohusalık süreçlerine ilişkin bilgilendirildi. Aldığı eğitimler sayesinde doğum şekilleri ve doğum esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olan genç kadın, sancı esnasında eşi Emrah Gülcan’ın elini tutarak nefes egzersizlerini uyguladı.

Her doğum öyküsü birbirinden farklı ve kişiye özel olduğunu belirten Op. Dr. Selin Bilgin Kadıoğlu, "İlk gebeliği ve ilk doğumu olan hastamız suda doğum konusu hakkında yeterince bilgiliydi. Bebeğimizi gebelik boyunca takip ettik ve sağlıklı olduğunu normal doğumu gerçekleştirilmenin önünde bir engel olmadığını belirledik. Yeme ve içme özgürlüğü serbestti ve istediği gibi beslenme şekline son ana kadar devam etti. Az sancılı süreçte ebe ve hekimi ile karşılıklı kahve içme imkanı buldu. Kasılmalar yoğunlaşınca ise nefes egzersizler ve pozitif zihin alanları ile sancılarını karşıladı. Bebeğine odaklanıyordu. Gayet huzurlu ve sakin bir şekilde doğumun son aşamasında sudan çıkıp masada hemen doğum gerçekleştirildi. Sağlıkla bebeğimizi doğurttuk" dedi.

9 ayın sonunda bebeğini mutlulukla kucağına alan Esra Özdemir Gülcan, "Hayalimi gerçekleştirdim ve çok mutluyum. Benim için oldukça tatminkar bir doğum hikayesiydi. Doğum sonrası uzun süre bebeğimizi kucağıma aldım ve ten tene temas sağladık. İyi ki normal doğum yapmışım" diye konuştu.