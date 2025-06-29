Bartın Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Çalışmaları kapsamındaki ilk kafe etkinliği yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleştirildi.

Amasra Barış Akarsu Kültür Parkı’nda yer alan amfi alanında gerçekleştirilen "Görünenden Daha Fazlası: Amastris Antik Kenti" isimli bilim kafe etkinliğine Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve halk katılım sağladı. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuşmasını yapan Rektör Akkaya, "Yükseköğretim Kurulumuzun böyle bir çalışmayla üniversitelerimizin kampüsünde üretilen bilginin sadece kitap ve dergilerde değil insanların da bunları öğrenmesi konusunda bu noktada üniversitelerin bir misyonunun da üretmiş oldukları bilimsel faaliyetlerin halkımız tarafından bilinmesi ile birlikte bilimin her yerde oluşu bu etkinliğin başlama sebepleri arasında gösterilebilir" diyerek emek veren herkese teşekkür etti. Akkaya aynı zamanda bu etkinliğin ilkini çeşm-i cihan Amasra’da yaşamanın mutluluğunu yaşadığının da altını çizdi.

Prohrama konuşmacı olarak katılan Bartın Üniversitesi Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Başkanı Prof. Dr. Fatma Çam ise Amasra’nın ismi ve tarihi hakkında bilgi verdi. Kazı Başkanı Çam, Amasra’nın isminin Amastrist isimli kraliçeden geldiğini söyleyerek, "Amasra Batı Karadeniz’in en önemli kentlerinden bir tanesi. Burada yol alan gemilere sığınak oluşturabilecek nadir liman kentlerinden biri haline gelmiş. Amastrist bir koloni kenti olarak kuruluyor ismi de Sesamos. Anlamı tam olarak tespit edilemese de antik kaynaklarda Homereus ve İlyada destanlarında isminin geçtiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Amasra’da kurduğu devlete ismini veren Kraliçe Amastrist’in başarısının da altını çizdi. Kazı Başkanı Fatma Bağdatlı Çam, M.Ö. 200 veya 300’lü tarihlerde bir kadının kendi adına kent kurabilmesi ve kendi adına sikke bastırabilmesinin tarihte bir ilk olabileceğini söyledi.

Kentteki Osmanlı izleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Amasra’nın Cenevizliler döneminde de liman ve ticaret kenti özelliğini sürdürdüğünü ve Amasra Kalesi’nin Fatih Sultan Mehmet’in aldığı son kale olması ile birlikte ilçenin tarihi önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Fatma Bağdat Çam, "Biliyorsunuz fetih ile alınan yerleşimlerde hutbeler temsili olarak kılıçla okunur. Bu anlamda da Bizans döneminde Büyük Kilise olarak bilinen yapının da Fatih Cami ya da Fetih Cami olarak isminin değiştirilerek camiye dönüştürüldüğünü biliyoruz. Osmanlı döneminde de Amasra, ahşap ve şimsir ağacıyla yapılan oymacılıkla öne çıktığını biliyoruz. Birde Roma döneminde başlayan gemi yapımcılığı söz konusu. Bu gemi yapım süreci Osmanlı döneminde de önemini yitirmeden devam ediyor" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Bilim koordinasyonlu Bilim İletişim Ofisi aracılığıyla BARÜ Rekötür Akkaya’ya teşekkür eden Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır isr,, "Kültür mirasımız Amasra’yı geleceğe taşımak ortak sorumluluğumuz. Katkılarından dolayı Bartın Üniversitemize, Rektörümüze, değerli hocalarımız ve ekibine Amasra Belediyesi ve halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Akkaya ve Başkan Çakır tarafından etkinliğin sunucu ve konuşmacıların teşekkür belgesi verildi. Açıklamada havada gerçekleşen etkinliğe katılanlara ise, çay kahve, su ve kurabiye gibi ikramlarda da bulunuldu.