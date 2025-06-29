Bölgesel Amatör Lig’i 4. sırada bitiren Bartınspor’un olağanüstü genel kurul toplantısında gergin anlar yaşandı.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen Bartınspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na 132 üye katıldı. Toplantı İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Gerginlik dilekçeyle başladı

Divan kurulunun seçilmesinin ardından ise daha önceki dönemlerde üyeliklerden atılan Enes Eser ve 13 kişinin geri alınması için oylama yapılması konusunda divana iki ayrı dilekçe verildi. Enes Eser’in de arasında bulunduğu 14 kişinin üyeliğe alınması hakkındaki dilekçelerin ardından salonda tartışmalar ve gergin anlar yaşandı.

Başkan Yurtaçan, bildiri ve takımı dağıtma sebebini anlattı

Adaylığını açıklamayan Serkan Yurtaçan, konuşmasında hakkındaki asılsız haber ve eleştirilere tepki gösterdi. Yurtaçan, devre arasında yaşanan bildiri ve ardından takımın dağıtılması konusundaki gerçekleri anlattı. Yurtaçan, futbol tarihinde çok az rastlanan bir olayla ortak hazırlanan bildiriye imza atan ve paralarının ödenmemesi halinde geri dönmeyeceklerini açıklayan futbolcuların büyük bir çoğunun gönderildiğini kaydetti.

Başkan Yurtaçan, 3 futbolcunun ismini açıkladı

Serkan Yurtaçan, olayları Emin Akyıldız, Emrullah ve Sergen isimli oyuncuların başlattığını ifade etti. Yurtaçan, takımı dağıtma kararı ve öncesindeki süreçte yaşanan hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Oluşturduğumuz bütçe içerisinde, genel bütçemizin müsaade ettiği oranda oyuncularımızın hepsinin peşinatlarının yüzde 75’ni ödedik. Ayrıca hiç bir oyuncumuza 1 TL bile pirim borcumuz kalmadı. Sadece borcumuz, peşinattan kalan yüzde 25’lik bir miktardı. Devre arası son maçının ardında tatile girildi ama 1 hafta sonra takım toplanacaktı. Çünkü 19 Ocak’ta da ikinci yarının ilk maçı oynanacaktı. İlk yarının son maçı saat 15.45’te bitmişti. Maçtan sonra bir arkadaş, saat 16.30’da futbolcuların ortak alanlarından bir yazı yazıyor. Mesajda, ’Akşam görüntülü toplantı yapalım. Hocalarımızı da toplantıya çağıralım. Alacaklarımızı almadan şehre dönmeyelim’ yazıyor. Yazışmanın ardından belli bir süre geçiyor ama destek göremiyor. 15 dakika sonra, ’Arkamdan gelen yok mu’ yazıyor. Bir saat sonra yani 17.45’te aynı oyuncu bana mesaj atıyor. Deplasmandan dönüyoruz. Yönetici arkadaşlar var, otobüsle Bartın’a geliyoruz. Otobüsle Bartın’a dönenler de var, dağılıp evlerine gidenler de var. 1 hafta sonra hepsi Bartın’da olacak. Bana attığı mesaj ise şu, ’Başkanım ben bu takımda kalmak istemiyorum. Bana yol ver’. ’Tamam, konuşuruz’ yazdım. Dinlenme tesisinde konuştuk. Takımda durmak istemeyene, gitmek isteyene yalvaramam. 1-2 saat geçiyor, aynı günün akşamı, aynı futbolcu, yönetim kurulundaki arkadaşımızı telefonla arıyor. İsmi Emin Akyıldız. Ağustos ayında, parasının yüzde 100’ünü aldı. Yönetici arkadaşa diyor ki, ’Başkan beni takımdan gönderiyor. Ben gitmek istemiyorum’ diyor. Aynı şekilde diğer yöneticileri, futbolcuları rahatsız ediyor. ’Konuşalım, görüşelim’ diyor. Beytullah isimli oyuncumuz da parasının yüzde 90’nunu almış, o da maalesef gruba katılmış. Üçüncü kişi ise Sergen arkadaşımız. O da parasının yüzde 80’ni almış. Ortalığı karıştıran bu 3 oyuncu. Zaten alacaklarını büyük bir oranda almışlar. Peşinattan alacakları haricinde de bir alacakları kalmamış. En son bildiri olayından sonra imza atan hiçbir oyuncuyla görüşmeme kararı aldım. Yönetim kurulu ile birlikte, futbol büyüklerimizle, kent yöneticileriyle görüşerek, bu futbolcuları gönderme kararı aldık. Futbolcular beni telefonla arıyordu ama telefonlarına bakmadım" diye konuştu.

Eleştirilere sert tepki

Kararın ardından hak etmedikleri ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldıklarını da anlatan Serkan Yurtaçan, "Bana, ’Ayıp oldu’, ’Takımı dağıttı’ dendi. Kapalı kapılar ardında ’Takım çıkartamayacaklar, yapamayacaklar, istifa edecek, takım ortada kalacak’ diyenler de oldu. Hiçbir işimi yarım bırakmadım. Ciddi bir çalışma yaparak bu kadar kısa sürede ve bu kadar maliyetle belki de Süper Amatör Lig’de kurulamayacak bir takımı bir araya getirdik. Sonuçta bu takımın formasını da, armasını da yere düşürmedik. Ligi 4. sırada bitirdik. Dışarıdaki algıya göre, futbolu bilenlere göre, bu işin içinde olanlara göre başarıdır. Bartın için ise başarısızlıktır. Buna bir şey diyemem" şeklinde konuştu.

Bazı yerel medya çalışanları, eski yöneticiler, eski üyeler, bazı taraftarlar, kulüp yöneticileri ve mevcut üyeler arasında da yalan haber, altyapı, üyelikten ihraç gibi konularda da sert tartışmalar yaşandı. Yönetimin bilançosu okunarak, yönetim de denetim kurulu raporları oylamaya sunuldu. Raporlar oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından ise daha öncesinde üyelikleri düşen ve üyelikten çıkarılan Enes Eser’in verdiği dilekçe konusunda ise tüzük okundu. Tüzük gereği 13 kişi için verilen dilekçenin kongre gündemine alınamayacağı kararı verilirken, Enes Eser’in ise dilekçesi kabul edildi ve oylama yapıldı.

Oylamada ilginç görüntüler

Yapılan oylamada ise divan kurulu ve üyelerin görüşmesi sonucu bir kalem, beyaz kağıt ve boş bir kutu ile yapılaması kararı alındı. Kongreye katılan üyelerin isimleri anons edilerek çağrılan üyeler, kalemle ’evet’ yada ’hayır’ yazılarak oy kullandı. Üyeler katladıkları oy pusulalarını ise kutuya attı. Oylama ve sayımda ise 36 oydan 7’si evet, 29’u ise hayır çıktı. Enes Eser’in kulübe yeniden üyeliği oy çokluğuyla reddedildi.

Oylamanın ardından ise yeni yönetimin belirlenebilmesi amacıyla yeni listelerin divana sunulması için 15 dakika ara verildi.

Kulübü kayyumdan taraftarlar kurtardı

Kayyuma gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüp için taraftarlar harekete geçti. Son dönemlerdeki yönetimlere taraftarı temsilen giren Yıldıray Güngörür, taraftar destekli listeyle başkan adayı oldu. Yapılan açık oylamada, oy birliğiyle Yıldıray Güngörür, kulübün yeni başkanı seçildi. Güngörür’ün listesinde Yıldıray Büyükada, Sezer Uslu ve Ömer Altunsaban yer aldı.

Kongre sonunda aday olmayan Serkan Yurtaçan, üyelere ve yeni yönetimle vedalaşırken, yeni başkan Yıldıray Güngörür ise tebrikleri kabul etti.

Güngörür, toplantıda yaptığı açıklamada kulübü kayyum atanmasını önlediklerini belirterek, "Kulübümüze sahip çıktık. Yanlış ellere gitmesini önledik. Hayırlısı olur" diye konuştu.