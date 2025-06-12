Bayburt’un tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan, zamanla terk edilen tarihi Galer Hamamı restorasyon kapsamına alınacak. Ağır kış şartları nedeniyle iyice yıpranan, yıkılmak üzere olan hamamda onarım ve bakım çalışmaları yapılacak.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentin tarihi ve kültürel açıdan önemli yapılarından biri olan Galer Hamamı’nda incelemelerde bulunarak, mülk sahiplerinden hamam hakkında bilgi aldı. Vali Eldivan, hamamın tarihi dokusunu bozmayacak şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, söz konusu alanda çalışma başlatılması gerektiğini vurguladı. Restorasyon kapsamına alınması beklenen Galer Hamamı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TDK) destekli bir proje ile yeniden canlandırılacak ve şehrin kültürel mirasına kazandırılacak. Proje başvuru süreciyle ilgili hazırlıkların devam ettiği, yakın zamanda TKDK’ya resmi başvuru yapılacağı öğrenildi.