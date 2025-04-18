Kütahya İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Tarihi Emet Hanı için restorasyon sürecinin başladığı bildirildi.

Emet’in simge yapılarından biri olan 2021 yılında Emet Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve ardından Kütahya İl Özel İdaresi’ne devredilen Emet Hanı için restorasyon süreci resmen başladı.

Çalışmaların başlangıcında Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkanı Mustafa Koca, AK Parti Kütahya İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Mustafa Kısa, MHP Emet İlçe Başkanı Mustafa Mecit ve yüklenici firma yetkilileri han içinde incelemelerde bulundu.

Restorasyonun hayırlı olması için dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Heyet daha sonra hanın yanında yer alan ve sit alanı ilan edilen bölgede de incelemelerde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.