Samsun’un Havza ilçesinde bulunan tescilli 1.5 asırlık "Ereli Göbeçoğlu Su Değirmeni", uzun yıllardır restore edilmeyi bekliyor.

Samsun-Ankara karayolu Ereli Kavşağı’nda bulunan Ereli Göbeçoğlu Su Değirmeni, virane halde duruyor. Havza Belediyesi mülkiyetinde olan Ereli Göbeçoğlu Su Değirmeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31 Mayıs 2012 tarih ve 406 sayılı kararıyla 2863 sayılı Yasa kapsamında 2. grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19 Haziran 2017 tarih ve 4494 sayılı kararı ile değirmenin rölöve projesi, 21 Temmuz 2012 tarih ve 4606 sayılı kararı ile restitüsyon projeleri ve 24 Ağustos 2017 tarih ve 4676 sayılı kararı ile rekonstrüksiyon projeleri onaylanmış. Projelerin 2017 yılında onaylanmasına rağmen aradan geçen sürede herhangi bir çalışma yapılmamış.

Samsun’un tarihi bir değeri olan bu yapının restorasyon sürecinin tamamlanması için acilen maddi kaynak bulunması gerektiği belirtildi. Havza Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Samsun Valiliği ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliği ile projenin hayata geçirilmesinin planlandığı ifade edildi.

"Turizme katkı sağlayacak"

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında Ereli Göbeçoğlu Su Değirmeni’nin restore edilerek yeniden halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Bu projenin bölgenin tarihine ışık tutacağını ve ziyaretçilerin geçmişin izlerini keşfetme fırsatı bulacağını söyleyen Başkan İkiz, "Tarihi yapılarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Ereli Göbeçoğlu Su Değirmeni’nin restore edilmesi, bölgemizin kültürel mirasını yaşatacak ve turizme katkı sağlayacaktır" dedi.