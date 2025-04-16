Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Karasu Nehri üzerine 16. yüzyılda inşa ettirildiği rivayet edilen Danaahmetli Köprüsü’nde restorasyon süreci tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hummalı çalışmalar sonrası köprüdeki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve gelecek nesillere aktarılacak bir eser tarihe yeniden kazandırıldı" dedi.

Türkiye’nin tarihi ve kültürel yapısıyla önde gelen şehirlerinden Hatay, binlerce yıldır medeniyetlerin beşiği olmaya devam ediyor. Bölgedeki tarihi eserler yüzlerce yıl öncesini günümüze yansıtıyor. Kırıkhan ilçesinde Karasu Nehri üzerinde yer alan ve 16. yüzyılda inşa ettirildiği rivayet edilen tarihi Danaahmetli Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Dairesi Başkanlığı tarafından restore edildi. Osmanlı köprü mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen 84 buçuk metre uzunluğuna ve 4 buçuk metre genişliğe sahip, 6 kemer açıklığına sahip yapının kazı çalışmaları sırasında 2 kemeri daha gün yüzüne çıkarıldı.

Köprünün yeniden kazanımıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Hatay’ımız için çok kıymetli bir tarihi eseri ayağa kaldırmanın sevincini yaşıyoruz. Danaahmetli Köprüsü’nün restorasyon süreci 2020 yılında başlamıştı. Covid-19 süreci ve 6 Şubat depremleri sebebiyle restorasyon süreci uzamıştı. Hummalı çalışmalar sonrası köprüdeki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve gelecek nesillere aktarılacak bir eser tarihe yeniden kazandırıldı. Bugün tarihimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yayman, restorasyon sürecine verdikleri desteklerden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’e teşekkürlerini dile getirdi.