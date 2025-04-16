Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, çocukluk çağı obezitesiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ’Şeker Yeme, Şeker Ol’ sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülay Can Yılmaz öncülüğünde Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafından hastane giriş kısmında stant kuruldu. Etkinlik kapsamında çocukların boy ve kilo ölçümleri yapılırken, ebeveynlere sağlıklı büyüme, dengeli beslenme ve obeziteyle mücadele konularında bilgilendirici eğitimler verildi. Ayrıca etkinlik alanında çocukların keyifli zaman geçirmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını eğlenerek öğrenmesi amacıyla yüz boyama, parmak boyama ve sek sek gibi eğitici oyunlar düzenlendi.

Etkinliğe katılarak stantları ziyaret eden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve yönetim ekibi, çocukların ve ailelerinin bilinçlenmesine katkı sağlayan bu farkındalık projesinden dolayı Dr. Gülay Can Yılmaz ve öğrencilere teşekkür etti.