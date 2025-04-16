Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi benzeri görülmemiş gümrük vergisi uygulamasına ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı.BURSA (İGFA) - BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, ABD Başkanı’nın aldığı kararın, dünya ticareti açısından olumlu olmadığını söyledi. Küçükkayalar, “Anlaşılan ABD Başkanı bizim bildiğimiz ticaret düzenini değiştirmek istiyor. Her ne kadar şu an geçici olarak ertelenme sağlansa da dünya ticaret düzeni değişiyor. Biz de buna uyum sağlayacak, bunu fırsata çevirecek hamleler yapmak durumundayız.

Uygulanan gümrük vergilerine baktığımızda Türkiye diğer ülkelere göre daha az vergi ile karşılaştı. Özel olarak mal gruplarında ise alüminyum ve çelikte bize zaten vergi uygulanıyordu. Şimdi diğer ülkelere de geldi. Bu bizim üreticimiz için olumlu. Ama otomotive uygulanan ve de özellikle 3 Mayıs’ta yan sanayii de kapsayacak olan vergiler, bizim üreticimiz açısından biraz sıkıntı yaratabilir” dedi.

Özellikle tekstil ve hazır giyimde şimdilik 90 günlük bir erteleme süreci olsa da Türkiye’nin rakibi olan Vietnam ve Bangladeş gibi ülkelerin daha ağır vergilerle karşılaşabileceklerini de ifade eden Küçükkayalar, “Bu da bizim son dönemde o ülkelere karşı kaybettiğimiz rekabet avantajımızın bir miktar tazmin olabileceği anlamına geliyor. Ancak, orada üretim yapan hazır giyim devleri üretim için Türkiye’ye gelmek isteseler burada aradıklarını bulamayacaklar, çünkü zaten birçok hazır giyim firması üretimini Mısır’a taşıdı. Bu nedenle ihracatı desteklemek önemli. Bu desteklerin artırılması ve özellikle bu süreçte öne çıkabilecek bazı sektörler için teşvik edici bazı uygulamaların düşünülmesi gerekir” diye konuştu.

Trump vergilerinin en büyük ihracat pazarımız AB’de daralmaya neden olabileceğini de ifade eden Küçükkayalar, “Bu vergilerden en çok etkilenecek AB ülkesi de Almanya. Almanya ve AB’nin daha az mal satması daha az büyümesi anlamına gelecek. Tabii bu ülkelerin bizden ithalatı da azalacaktır. Ama AB tarafında daha uzlaşmacı tavırlar olduğunu da izliyoruz. Bu nedenle çok umutsuz değiliz. AB tarafında artan altyapı ve savunma harcamaları da ihracatımızı olumlu etkileme potansiyeline sahip” dedi.

PAZAR VE TEDARİK...

Pazar çeşitlemenin giderek daha da önemli hale geldiğini de belirten Küçükkayalar, “ABD ile ticaretimiz son dönemde ivmelense de farklı pazarlara açılmak riski dağıtmak açısından tercih edilmeli. Bu pazarlar arasında Arap coğrafyası yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Asya ekonomileri hem büyük hem de artan nüfusları ile önemli bir pazar olma potansiyelini taşıyorlar. İhracatı çeşitlendirmek için bu pazarlar incelenebilir. İç pazar Türkiye’de her zaman önemli olmuştur. Tabii dışarının bu kadar karışık olduğu bir durumda daha da önemli olacaktır. Türkiye bu açıdan diğer ülkelere göre daha avantajlı, talep daha güçlü. Pazarı çeşitlendirmek gibi tedarik konusunda da risk faktörlerini dikkate almalı ve çeşitlendirmeliyiz.” diye konuştu.