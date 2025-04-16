Havaların ısınmasıyla birlikte yaşamı olumsuz etkileyen karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarının başladığını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "İlçemiz genelinde ilaçlama çalışmalarımızı belirlediğimiz takvim çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Erenler Belediyesi, sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarında larva mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler özellikle bu dönemlerde haşere üretebilecek her noktada larva ilaçlama çalışmalarını titizlikle etkin bir şekilde yürütüyor. Gerçekleşen çalışmalarda ilçe genelinde karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları ilaçlanarak halk sağlığının korunması amaçlanıyor. İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Hemşehrilerimiz için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bir süredir kahverengi kokarca böceği ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdi ise havaların ısınmasıyla birlikte yaşamı olumsuz etkileyen karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarımıza başladık" dedi.

Başkan Şenol Dinç, "İlçemiz genelinde ilaçlama çalışmalarımızı belirlediğimiz takvim çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir ve çalışmalarımızda kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bu kapsamda gerekli ilaçlarımız, ekiplerimiz ve ekipmanlarımız ile sahadayız" şeklinde konuştu.