Adıyaman’ın Kahta ilçesinin sınırlarında yer alan tarihi Cendere Köprüsü uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ‘Yeşil’ renge büründü.

1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kahta Kaymakamlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla Cendere Köprüsüne lambalarla yeşil renk yansıtılması yapıldı. 7 Metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan Roma dönemine ait köprünün yaklaşık 1 hafta boyunca yeşil kalacağı öğrenildi.